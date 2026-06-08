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Agenda

Taller familiar en la Fundación Barrié sobre la obra de Lalique

Taller familiar Lalique en la Fundación Barrié
Taller familiar Lalique en la Fundación Barrié
Cedida

Este sábado, 13 de junio, de 11.30 a 12.30 horas, la Fundación Barrié organiza un taller didáctico para que los más pequeños y sus familias descubran la obra de René Lalique, maestro del art nouveau y el art déco, quien marcó un antes y un después en la historia del diseño europeo del cambio de siglo.

En la actividad pueden participar niños a partir de 4 años acompañados de uno o más adultos.

Además, se incluye una visita guiada por la exposición - que estará abierta hasta el 12 de julio- y un posterior taller en el que las familias profundizarán en la obra del artista de una forma amena y divertida. La inscripción es gratuita y el aforo es limitado.

 La inscripción es gratuita y el aforo es limitado. Se puede reservar plaza a través de la web de la Fundación, llamando al 981 22 15 25 o escribiendo un correo a info@fbarrie.org

Fecha Iniciosábado, 13 de junio de 2026 11:30

LugarFundación Barrié

Dirección Rúa Cantón Grande, 9, 15003 A Coruña, España

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