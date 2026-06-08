Taller familiar en la Fundación Barrié sobre la obra de Lalique

Taller familiar Lalique en la Fundación Barrié Cedida

Este sábado, 13 de junio, de 11.30 a 12.30 horas, la Fundación Barrié organiza un taller didáctico para que los más pequeños y sus familias descubran la obra de René Lalique, maestro del art nouveau y el art déco, quien marcó un antes y un después en la historia del diseño europeo del cambio de siglo.

En la actividad pueden participar niños a partir de 4 años acompañados de uno o más adultos.

Además, se incluye una visita guiada por la exposición - que estará abierta hasta el 12 de julio- y un posterior taller en el que las familias profundizarán en la obra del artista de una forma amena y divertida. La inscripción es gratuita y el aforo es limitado.

La inscripción es gratuita y el aforo es limitado. Se puede reservar plaza a través de la web de la Fundación, llamando al 981 22 15 25 o escribiendo un correo a info@fbarrie.org