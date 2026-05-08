'O trasno dos contos' en El Corte Inglés

El Corte Inglés de Ramón y Cajal Quintana

El 15 de mayo, El Corte Inglés conmemora el Día das Letras Galegas con el espectáculo 'O trasno dos contos', basado en la pieza de teatro infantil 'A fada pirata' de Carlos Labraña, en la que se incide en la pasión por los libros.

Dicen que existe una isla perdida en el medio del mar habitada por todo tipo de seres extraordinarios. Allí vive un duende en una cabaña al pie de la playa. Todas las mañanas sale con el amencer en la procura de algún recuerdo que la marea dejase atrás, pero siempre vuelve a casa con las manos vacías. Hasta el día, que encuentra varado en el arenal un cofre del tesoro, lleno de cuentos.

El cuentacuentos se realizará a las 18.30 horas, en la librería infantil de El Corte Inglés de A Coruña (3ª planta).

Las plazas son limitadas, hasta completar el aforo.

Las inscripciones pueden realizarse en el correo eventosacoruna@elcorteingles.es