Jump Kingdom, el reino de los hinchables llega a Expocoruña

Fachada de Expocoruña Ayuntamiento de A Coruña

El sábado 09 domingo 10 de mayo llega a Expocoruña Jump Kingdom, el reino de los hinchables. 800 m² de hinchables gigantes para que tanto niños como adultos den rienda suelta a su energía.

Jump Kingdom Cedida

Las entradas están disponibles en Ticketrona a partir de 12 euros. El evento abrirá desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, ambos días

Los niños pueden acceder a partir de los 3 años. Se recomienda que los niños de 3 a 8 años accedan con un adulto responsable.

El uso de calcetines antideslizantes es obligatorio. Se recomienda llegar 10 minutos antes de tu pase. Una vez iniciado el turno, no se permite el acceso.