Diversión con Jump Kingdom

Fotografía de archivo de niños disfrutando del deporte escolar EC

El recinto ferial de Expocoruña será el escenario del parque hinchable Jump Kingdom en las jornadas del 9 y 10 de mayo. Los asistentes podrán disfrutar con un parque hinchable de más de 800 m².

Podrán acceder niños/as a partir de los 3 años, y se recomienda acceder con un adulto de 3 a 8 años. Será obligatorio el uso de calcetines antideslizantes, que estarán disponibles en taquilla a 2 € el par.

El parque estará abierto desde las 11.00 horas.

El precio de las entradas será desde 12 €.