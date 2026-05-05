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Agenda

Diversión con Jump Kingdom

Fotografía de archivo de niños disfrutando del deporte escolar
Fotografía de archivo de niños disfrutando del deporte escolar
EC

El recinto ferial de Expocoruña será el escenario del parque hinchable Jump Kingdom en las jornadas del 9 y 10 de mayo. Los asistentes podrán disfrutar con un parque hinchable de más de 800 m².

Podrán acceder niños/as a partir de los 3 años, y se recomienda acceder con un adulto de 3 a 8 años. Será obligatorio el uso de calcetines antideslizantes, que estarán disponibles en taquilla a 2 € el par.

El parque estará abierto desde las 11.00 horas.

El precio de las entradas será desde 12 €.

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 11:00

Fecha Findomingo, 10 de mayo de 2026 22:00

LugarExpocoruña

Dirección Rúa Juana Capdevielle, 2, 15008 A Coruña, España

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