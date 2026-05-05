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Agenda

Día de la Ciencia en la Calle

Este año será el primero en Méndez Núñez

Cartel Día de la Ciencia en la Calle
Cartel Día de la Ciencia en la Calle

Los jardines de Méndez Núñez acogerán el sábado 9 de mayo una nueva edición -y ya van treinta- del Día de la Ciencia en la Calle. Las actividades se desarrollarán entre las 11.00 y las 19.00 horas en 54 jaimas diferentes. 

Como novedad, este año será la primera vez que tenga lugar en los jardines y no en el parque de Santa Margarita, como solía ser habitual. 

Programa Día de la Ciencia en la Calle
Programa Día de la Ciencia en la Calle

 Este año participarán 44 centros educativos procedentes de A Coruña, Cambre, Carral, Arteixo, Culleredo, Coristanco, Oleiros, Ordes, Ribadeo, Ortigueira, Baio y Poio. 

Además, ese día los museos científicos tendrán jornadas de puertas abiertas desde las 10.00 hasta las 19.00 horas. 

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 11:00

LugarJardines de Méndez Núñez

Dirección Jardines de Méndez Núñez

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