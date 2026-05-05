Cartel Día de la Ciencia en la Calle

Los jardines de Méndez Núñez acogerán el sábado 9 de mayo una nueva edición -y ya van treinta- del Día de la Ciencia en la Calle. Las actividades se desarrollarán entre las 11.00 y las 19.00 horas en 54 jaimas diferentes.

Como novedad, este año será la primera vez que tenga lugar en los jardines y no en el parque de Santa Margarita, como solía ser habitual.

Programa Día de la Ciencia en la Calle

Este año participarán 44 centros educativos procedentes de A Coruña, Cambre, Carral, Arteixo, Culleredo, Coristanco, Oleiros, Ordes, Ribadeo, Ortigueira, Baio y Poio.

Además, ese día los museos científicos tendrán jornadas de puertas abiertas desde las 10.00 hasta las 19.00 horas.