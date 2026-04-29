Teatro infantil | “Lingoreteira!”, de Xarope Tulú

Lingoreteira, teatro infantil en el Ágora Cedida

Este 5 de mayo, en el centro sociocultural Ágora, a partir de las 17.00 horas se presenta, para toda la familia, 'Lingoreteira', de Xarope Tulú. Un espectáculo de narración oral, música en directo y manipulación de títeres.

La actividad, que forma parte del programa 'Apego' de Normalización Lingüística del Concello de la Coruña, se ofecerá en dos horarios: a las 17.00 y a las 18.30 horas.

Se requiere inscripción previa que estará abierta desde el 1 de mayo en este enlace. Hay cupo para 35 niños, con su acompañante adulto.