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Teatro infantil | “Lingoreteira!”, de Xarope Tulú

Lingoreteira, teatro infantil en el Ágora
Lingoreteira, teatro infantil en el Ágora
Cedida

Este 5 de mayo, en el centro sociocultural Ágora, a partir de las 17.00 horas se presenta, para toda la familia, 'Lingoreteira', de Xarope Tulú.  Un espectáculo de narración oral, música en directo y manipulación de títeres.

La actividad, que forma parte del programa 'Apego' de Normalización Lingüística del Concello de la Coruña, se ofecerá en dos horarios: a las 17.00 y a las 18.30 horas. 

Se requiere inscripción previa que estará abierta desde el 1 de mayo en este enlace. Hay cupo para 35 niños, con su acompañante adulto. 

Fecha Iniciomartes, 5 de mayo de 2026 17:00

LugarCentro Sociocultural Ágora

Dirección Av. Gramela, 17, 15010 La Coruña, España

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