“Contaconto ilustrado e musicado sobre Begoña Caamaño” en el Ágora

Una imagen de Begoña Caamaño Archivo de El Ideal Gallego

El 12 de mayo, en el centro sociocultural Ágora, a partir de las 17.00 horas, se presenta para toda la familia el "Cuentacuento ilustrado y musicado de Begoña Caamaño", de la compañía Por el Correo del Vento.

Con este cuentacuento ilustrado y musicado se rinde un homenaje a esta escritora, a la que se le dedica el Día das Letras Galegas 2026. La actividad está basada en el libo 'Pequeña biografía de Begoña Caamaño'.

El evento, organizado por Normalización Lingüística del ayuntamiento de A Coruña dentro del programa 'Apego', se desarrollará en el aula 8 del centro Ágora y habrá dos pases: uno a las 17.00 horas y otro a las 18.30. Se requiere inscripción previa en el horario escogido en esta dirección.