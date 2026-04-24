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Cuentacuentos 'Chiflicito Clito Clito' en El Corte Inglés de A Coruña

portada
Portada del libro 'Chiflicito Clito Clito'

El sábado 25 de abril El Corte Inglés conmemora el Día del libro con el cuentacuentos Chiflicito Clito Clito de Mikel o Ferdinand.

Nuestro amigo Chificlito Clito Clito es un ratón que es agente secreto. Él junto con sus amigos, Don Murciélago y Don Mago, viven grandes y mágicas aventuras

El cuentacuentos se celebrará a las 12.00 h, en la planta infantil de El Corte Inglés de A Coruña (3ª).

Las plazas son limitadas, hasta completar aforo.

Fecha Iniciosábado, 25 de abril de 2026 12:00

LugarEl Corte Inglés

Dirección Rúa Ramón y Cajal, 57, 15006 A Coruña, España

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