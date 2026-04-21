Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

EGAP| Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas 2026

arquitecturadegalicia.eu

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) mantén aberto o prazo de inscrición para participar no Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galegas 2026.

O concurso, co que se pretende incentivar a creatividade literaria a través do uso da lingua galega, está dirixido a nenas e nenos con idades comprendidas, en función das dúas categorías previstas, de 9 a 11 anos e de 12 a e os 14 anos. E, ao igual que na convocatoria anterior, prevese novamente a posibilidade de que os traballos poidan ser presentados tanto de forma presencial como electrónica.

Os contos que se presenten serán de temática libre e deberán redactarse en lingua galega, cunha extensión mínima dunha páxina e máxima de cinco.

En cada unha das categorías daranse tres premios en metálico que irán desde os 150 euros ata os 250 euros e o prazo para a presentación das solicitudes será dun mes, contando a partir do día seguinte ao da publicación das bases no Diario Oficial de Galicia (8 de abril).

Fecha Iniciomiércoles, 22 de abril de 2026 18:28

LugarEGAP

Dirección Rúa de Madrid, 2, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña, España

Mapa de ubicación