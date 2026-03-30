Semana Santa en Marineda City

Marineda City Javier Alborés

Marineda City ha preparado varios espectáculos para amenizar la Semana Santa dentro de su programa Marineda Kids. Así, el miércoles 1, la banda Trío Detrés presenta el show “Máis ritmo”, que mezcla improvisación y situaciones disparatadas con mucho ritmo. El jueves 2 será el turno de los cuentacuentos musicales con Xogando coa música. Por su parte, la compañía Pedras de cartón representará el sábado 4 su nuevo montaje inspirado en el clásico de la literatura universal, “Quixote”.

Y tras el período vacacional, Marineda Kids continuará el sábado 11 con el sorprendente espectáculo “O fotógrafo” del ilusionista Dani García. El 18, K´Paparota invitará a sumergirse en un viaje de fantasía y retranca en “Latexos”, mientras que el 25 de abril será el turno de Fantoches Baj, que traerá su show de narración oral con marionetas y música “Tranvía Leonardo”.

Los espectáculos del programa familiar Marineda Kids, que son gratuitos, tendrán lugar a las 17:00 horas en la planta 2. Están destinados a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Programación Marineda Kids en Semana Santa

A las 17:00h, en la planta 2:

¾ 1 de abril: Trío de Tres – Máis ritmo

¾ 2 de abril: Xogando coa música – Contaconto infantil

¾ 4 de abril: Pedras de cartón – Quixote