Concurso de disfraces de carnaval en Marineda City

Disfraces en Marineda City El Ideal Gallego

El lunes 16 de febrero a las 17.30 horas Marineda City continúa con la celebración del carnaval con uno de los platos fuertes del programa: un gran concurso de disfraces que repartirá 1.000 euros en premios entre los participantes. El evento contará además con la animación musical de un DJ en directo, creando un entorno festivo que conectará con el espíritu del Antroido coruñés.

El jurado estará compuesto por La Paca, figura imprescindible del Carnaval en A Coruña, junto a reconocidas influencers locales del ámbito lifestyle como Patricia García (@donkeycool) y Nerea Rodríguez (@nererodriiiguez), que aportarán su visión creativa y festiva a la valoración de los disfraces.