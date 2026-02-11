Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Concurso de disfraces de carnaval en Marineda City

Disfraces en Marineda City
El Ideal Gallego

El lunes 16 de febrero a las 17.30 horas Marineda City continúa con la celebración del carnaval con uno de los platos fuertes del programa: un gran concurso de disfraces que repartirá 1.000 euros en premios entre los participantes. El evento contará además con la animación musical de un DJ en directo, creando un entorno festivo que conectará con el espíritu del Antroido coruñés.

El jurado estará compuesto por La Paca, figura imprescindible del Carnaval en A Coruña, junto a reconocidas influencers locales del ámbito lifestyle como Patricia García (@donkeycool) y Nerea Rodríguez (@nererodriiiguez), que aportarán su visión creativa y festiva a la valoración de los disfraces.

Fecha Iniciolunes, 16 de febrero de 2026 17:30

LugarMarineda City

Dirección Est. Baños de Arteixo, 43, 15008 A Coruña, España

Mapa de ubicación