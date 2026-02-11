Carnaval en Marineda City

Marineda City se prepara para vivir un carnaval por todo lo alto. El sábado 14 de febrero a las 17.00 horas el centro comercial ofrece el show familiar “Chungo que te cagas”, protagonizado por el artista Peter Punk. El espectáculo combinará circo, humor y malabares en una propuesta dinámica y participativa que promete arrancar carcajadas y sorprender al público de todas las edades.

La tarde continuará con actividades dirigidas a los más pequeños: a partir de las 18.30 horas habrá sesión de pintacaras y reparto de algodón de azúcar, completando una jornada pensada para que las familias disfruten juntas del ambiente festivo.