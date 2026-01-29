Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Presentación do conto dos Bolechas "Lúa fala do Lupus"

Os Bolechas
Os Bolechas
Cedida

O venres 30 de Xaneiro, no salón de actos do Centro Socicultural ÁGORA de A Coruña, ás 11.00 da mañá, a Asociación Galega de Lupus presenta o conto 'Os Bolechas Lúa fala do Lupus', creado para achegar a infancia a realidade das persoas que conviven co Lupus, dun xeito natural, sinxelo e adaptado as crianzas, e para contribuir á sensibilización social sobre una doenza ainda pouco coñecida pola poboación xeral. 

O acto é gratuito e está aberto ao todo público que desexe asistir, especialmente crianzas e as súas familias. 

Fecha Inicioviernes, 30 de enero de 2026 11:00

LugarCentro Socicultural ÁGORA de A Coruña

Dirección Av. Gramela, 17, 15010 A Coruña, La Coruña, España

Mapa de ubicación