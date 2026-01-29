Agenda
Presentación do conto dos Bolechas "Lúa fala do Lupus"
O venres 30 de Xaneiro, no salón de actos do Centro Socicultural ÁGORA de A Coruña, ás 11.00 da mañá, a Asociación Galega de Lupus presenta o conto 'Os Bolechas Lúa fala do Lupus', creado para achegar a infancia a realidade das persoas que conviven co Lupus, dun xeito natural, sinxelo e adaptado as crianzas, e para contribuir á sensibilización social sobre una doenza ainda pouco coñecida pola poboación xeral.
O acto é gratuito e está aberto ao todo público que desexe asistir, especialmente crianzas e as súas familias.