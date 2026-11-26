Este viernes 27, a las 20.00 horas, será la presentación del libro 'Secretos del alma' de Anxo Vigo, en la Librería Ler de O Temple. Durante la presentación, el autor y compositor coruñés, también firmará ejemplares.

Nacido en el barrio coruñés de Monte Alto en 1954, Anxo Vigo cuenta con una extensa trayectoria musical. En esta nueva etapa literaria, el artista comparte una historia profundamente personal, marcada por las vivencias, las heridas, los silencios y la capacidad de seguir adelante.

'Secretos del alma' no es una autobiografía de logros, sino un relato sincero en el que el autor se muestra con sus luces y sus sombras, con el deseo de que sus páginas puedan acompañar, emocionar y ofrecer esperanza a quienes las lean.

"Porque, aunque la vida me puso a prueba, siempre tuve un sueño: seguir adelante", expresa el autor.

La entrada es libre hasta completar el aforo.