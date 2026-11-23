La escritora viguesa, Ledicia Costas Archivo El Ideal Gallego

El miércoles 2, a las 18.30 horas, la escritora Ledicia Costas presentará en la Librería Nóbel su nueva obra: 'Soños de Lunaria, Coroa de espiño'.

Con esta novela la escritora viguesa firma el primer romantasy (un género que mezcla fantasía y romance) en lengua gallega. Una historia de fantasía, amor y rebelión que inaugura un universo literario lleno de magia.

'Soños de Lunaria, Coroa de espiño' es una apuesta pionera en la literatura gallega que invita a sumergirse en un universo lleno de magia, criaturas extraordinarias, intrigas y pasiones prohibidas.

En Lunaria, humanos y teriántropos -seres capaces de adoptar formas animales- conviven bajo una paz aparente. Pero cada diecisiete años, cuando brotan las cigarras, se celebra el Sorteo de los Primogénitos y comienza la cacería. Kiran Lobo, hijo de un humano y una mujer lince boreal es el heredero del trono de Ainruil y tendrá que enfrentarse y sobrevivir al temido Rito de los Condenados.

Rodeado de amenazas, secretos y alianzas sorprendentes, conocerá a Irina do Norte, una misteriosa licántropa con la que parece compartir un inesperado vínculo.

Mientras una fuerza oscura amenaza con congelar los corazones y alterar el destino de Lunaria, Kiran deberá descubrir quién es realmente y decidir si está dispuesto a rebelarse contra el mundo que le tocó vivir.

Gira de presentación de 'Soños de Lunaria'

Una historia sobre la identidad, la libertad y la valentía de cuestionar lo establecido, con una tirada de 5.000 ejemplares, en una edición especialmente cuidada, presentado en tapa dura y con cantos tintados.