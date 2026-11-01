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Agenda

Exposición | ‘Na Canella. 1973-2026’ de Antón Lamazares

Antón Lamazares, con algunhas das súas creacións en Palexco
Antón Lamazares, con algunhas das súas creacións en Palexco
Quintana

Desde el 30 de octubre hasta el 17 de enero de 2027 está abierto al público, en la Sala Municipal de Exposiciones de Palexco, la muestra 'Na Canella', dedicada a la trayectoria artística de Antón Lamazares, una de las figuras más destacadas de la pintura contemporánea gallega.

La exposición permite conocer las cinco décadas de creación y el universo creativo de Lamazares, caracterizado por su estrecha relación con la memoria, la infancia, el paisaje rural gallego y la experimentación con los materiales.

La cita supone un reencuentro del artista con A Coruña, ciudad con la que mantiene una relación cultural que se remonta a los primeros años de su carrera.

Fecha Inicioviernes, 30 de octubre de 2026 10:00

Fecha Findomingo, 17 de enero de 2027 23:59

LugarPalexco

Dirección Mlle. de Trasatlánticos, s/n, 15003 «Palexco», La Coruña, España

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