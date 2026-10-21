La banda La Gripe y Tú actuará en la sala Malavida 

La Gripe y Tú

La banda de rock La Gripe y Tú actuará este viernes (21.00 horas) en la sala Malavida de A Coruña. La cita forma parte de un calendario que llevará al grupo por distintas localidades de Galicia y del resto del país durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La actuación en A Coruña será una de las primeras fechas de esta nueva tanda de conciertos de su gira de 2026, que arrancó el pasado 3 de octubre en Amorebieta y el 17 en Zierbena. Un día después del concierto en la Malavida, el grupo continuará su recorrido en Vigo, donde tiene previsto ofrecer un concierto en la sala Rouge el 24 de octubre.

Después de las actuaciones en Galicia, el grupo continuará su recorrido el 7 de noviembre en Villava, el 14 de noviembre en Ponferrada y el 27 de noviembre en Madrid.