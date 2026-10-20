El regreso de Tosca a A Coruña

Tosca

Los días 22 y 24 de octubre Tosca regresa al Palacio de la Ópera (19.00 horas) con Miren Urbieta Vega como Tosca; Ragga Eldin en el rol de Cavaradossi; Carlos Álvarez regresa a la escena coruñesa como Scarpia. Javier Agudo se convertirá en Angelotti. Valeriano Lanchas, Enrique Martínez y Pedro Martínez Tapia serán el sacristán, Spolerra y Sciarrone respectivamente. Los coruñeses Daniela Quiza y Antonio Facal serán pastor y carcelero. La Orquesta Sinfónica de Galicia estará dirigida por Paul- Êmilie Fourny y contarán con los coros Gaos y Cantabile, dirigidos por Fernando Briones y Pablo Carballido respectivamente. Todo ello con escenografía de Patric Méeüs.

La programación se completará con una serie de actividades gratuitas programadas en el Centro Cívico Montealto, Fórum Metropolitano, Circo de Artesáns, Filmoteca de Galicia, Museo de Belas Artes da Coruña y Afundación. En todas estas ubicaciones el acceso será libre hasta completar aforo.