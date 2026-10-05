Festival Atmósferas
Del miércoles 7 al domingo 11 de octubre se realiza el Festival Atmósferas, para redescubrir la ciudad a través de la arquitectura efímera. La iniciativa, que coincide con la Semana de la Arquitectura, contempla conferencias, aulas abiertas, visitas guiadas y ocho instalaciones artísticas en distintos puntos de las zonas de Pescadería y Ciudad Vieja.
Miércoles 7
19.00 horas
Conferencia Light & Studio
Rocío Pina
Enorme Studio
Jueves 8
13.00 horas
ETSAC (Escuela Técnica Superior de Arquitectura)
Conferencia
Sinaldaba
Viernes 9
20.00 horas
‘Aulas na rúa’
Plaza de España
Coordinada por Patricia Muñiz, coincidiendo con la apertura de las instalaciones del festival.
Visitas guiadas
Viernes 9, sábado 10, domingo 11
Turnos: 20.00 y 22.00 horas
Altar
Martín Búa Rodríguez. Alumno EASD Pablo Picasso
Lágrima de San Roque
Mono no Aware
Sara Ambite Espada, Cristina Bouza Alfonso, Sheila Díaz Caride. Alumnas EASD Pablo Picasso
Plaza de España
Umbral
Lidia Codias, David Rodríguez, Carmen Pilar Barrio, Lucía Iglesias. Alumnas/os ETSAC
Plaza de España
Luzadal
Sinaldaba Arquitectura
Plaza entre el Ayuntamiento de A Coruña y la iglesia de San Jorge
Miguel Leiro x Cosentino
Miguel Leiro
Underwater
Nuria Prieto, con la colaboración de alumnos MURA de la ETSAC
Habitamos
Habitamos Ayuda Humanitaria
Más información en atmosferasfestival