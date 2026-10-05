Obra Altar, en la Lágrima de San Roque Cedida

Del miércoles 7 al domingo 11 de octubre se realiza el Festival Atmósferas, para redescubrir la ciudad a través de la arquitectura efímera. La iniciativa, que coincide con la Semana de la Arquitectura, contempla conferencias, aulas abiertas, visitas guiadas y ocho instalaciones artísticas en distintos puntos de las zonas de Pescadería y Ciudad Vieja.

Miércoles 7

19.00 horas

Conferencia Light & Studio

Rocío Pina

Enorme Studio

Jueves 8

13.00 horas

ETSAC (Escuela Técnica Superior de Arquitectura)

Conferencia

Sinaldaba

Viernes 9

20.00 horas

‘Aulas na rúa’

Plaza de España

Coordinada por Patricia Muñiz, coincidiendo con la apertura de las instalaciones del festival.

Visitas guiadas

Viernes 9, sábado 10, domingo 11

Turnos: 20.00 y 22.00 horas

Altar

Martín Búa Rodríguez. Alumno EASD Pablo Picasso

Lágrima de San Roque

Mono no Aware

Sara Ambite Espada, Cristina Bouza Alfonso, Sheila Díaz Caride. Alumnas EASD Pablo Picasso

Plaza de España

Umbral

Lidia Codias, David Rodríguez, Carmen Pilar Barrio, Lucía Iglesias. Alumnas/os ETSAC

Plaza de España

Luzadal

Sinaldaba Arquitectura

Plaza entre el Ayuntamiento de A Coruña y la iglesia de San Jorge

Miguel Leiro x Cosentino

Miguel Leiro

Underwater

Nuria Prieto, con la colaboración de alumnos MURA de la ETSAC

Habitamos

Habitamos Ayuda Humanitaria

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