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Agenda

Festival Atmósferas

Obra Altar, en la Lágrima de San Roque
Obra Altar, en la Lágrima de San Roque
Cedida

Del miércoles 7 al domingo 11 de octubre se realiza el Festival Atmósferas, para redescubrir la ciudad a través de la arquitectura efímera. La iniciativa, que coincide con la Semana de la Arquitectura, contempla conferencias, aulas abiertas, visitas guiadas y ocho instalaciones artísticas en distintos puntos de las zonas de Pescadería y Ciudad Vieja.

Miércoles 7 

19.00 horas

Conferencia Light & Studio

Rocío Pina

Enorme Studio

Jueves 8 

13.00 horas

ETSAC (Escuela Técnica Superior de Arquitectura)

Conferencia 

Sinaldaba

Viernes 9 

20.00 horas 

‘Aulas na rúa’

Plaza de España 

Coordinada por Patricia Muñiz, coincidiendo con la apertura de las instalaciones del festival.

Visitas guiadas 

Viernes 9, sábado 10, domingo 11

Turnos: 20.00 y 22.00 horas

Altar 

Martín Búa Rodríguez. Alumno EASD Pablo Picasso 

Lágrima de San Roque 

Mono no Aware

Sara Ambite Espada, Cristina Bouza Alfonso, Sheila Díaz Caride. Alumnas EASD Pablo Picasso

Plaza de España

Umbral 

Lidia Codias, David Rodríguez, Carmen Pilar Barrio, Lucía Iglesias. Alumnas/os ETSAC

Plaza de España 

Luzadal

Sinaldaba Arquitectura

Plaza entre el Ayuntamiento de A Coruña y la iglesia de San Jorge

Miguel Leiro x Cosentino

Miguel Leiro 

Underwater

Nuria Prieto, con la colaboración de alumnos MURA de la ETSAC

Habitamos 

Habitamos Ayuda Humanitaria

Más información en atmosferasfestival

Fecha Iniciomiércoles, 7 de octubre de 2026 19:00

Fecha Findomingo, 11 de octubre de 2026 22:00

LugarLágrima de San Roque

Dirección R. San Roque, A Coruña, España

Mapa de ubicación