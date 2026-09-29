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Agenda

23 Encontro Galego de Ilustración

Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña
Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña
Ceddia

A Coruña acoge el 23 Encontro Galego de Ilustración organizado por la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI), con distintos actos.  

Los actos, que comenzaron el 25 de septiembre, se celebrarán hasta el sábado 3 de octubre, en distintos emplazamientos como el Café de Macondo, Empaquetando Ando Papelería, Alita Cómics, Jaspe Art y el grueso de la programación se realizará en el Círculo de Artesanos.

Cartel promocional 23 Encontro Galego da ilustración
Cartel promocional 23 Encontro Galego da ilustración
Cedida

Próximas actividades

Miércoles 30 de septiembre 

Escaparate ilustrado por María Brenn

11.00 horas - Empaquetando Ando en Rúa Palomar 28, 49

Escaparate ilustrado por Jorge Peral 

17.00 horas - Alita Cómics en Rúa Panaderas, 49

Jueves 1 de octubre 

Escaparate ilustrado por Rachel Tatto

10.00 horas - Jaspe Art, Av. Linares Rivas 50 

Sábado 3 de octubre 

Presentación do Caderno de Colorear por Laura Ingelmo (La chica de la Cinta) 

10.40 horas - Círculo de Artesanos 

Obradoiro 'Introdución a Affinity: o software bo, bonito e de balde' por Bernal Prieto

11.00 horas - Círculo de Artesanos 

Obradoiros para Infancias 'O meu primeiro fanzine' impartidos por Limb Ilutración  

11.00 horas  y 12.30 horas - Círculo de Artesanos  

'Lendo como Onicóforos' Lectura de publicacións, fanzines e BD

17.00 horas - Círculo de Artesanos 

Obradoiro 'Contar a través da cor. Na procura da paleta ideal' por Blanca Millán 

18.00 horas - Círculo de Artesanos 

Fecha Iniciomiércoles, 30 de septiembre de 2026 17:00

Fecha Finsábado, 3 de octubre de 2026 12:30

LugarCírculo de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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