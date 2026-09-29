23 Encontro Galego de Ilustración
A Coruña acoge el 23 Encontro Galego de Ilustración organizado por la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI), con distintos actos.
Los actos, que comenzaron el 25 de septiembre, se celebrarán hasta el sábado 3 de octubre, en distintos emplazamientos como el Café de Macondo, Empaquetando Ando Papelería, Alita Cómics, Jaspe Art y el grueso de la programación se realizará en el Círculo de Artesanos.
Próximas actividades
Miércoles 30 de septiembre
Escaparate ilustrado por María Brenn
11.00 horas - Empaquetando Ando en Rúa Palomar 28, 49
Escaparate ilustrado por Jorge Peral
17.00 horas - Alita Cómics en Rúa Panaderas, 49
Jueves 1 de octubre
Escaparate ilustrado por Rachel Tatto
10.00 horas - Jaspe Art, Av. Linares Rivas 50
Sábado 3 de octubre
Presentación do Caderno de Colorear por Laura Ingelmo (La chica de la Cinta)
10.40 horas - Círculo de Artesanos
Obradoiro 'Introdución a Affinity: o software bo, bonito e de balde' por Bernal Prieto
11.00 horas - Círculo de Artesanos
Obradoiros para Infancias 'O meu primeiro fanzine' impartidos por Limb Ilutración
11.00 horas y 12.30 horas - Círculo de Artesanos
'Lendo como Onicóforos' Lectura de publicacións, fanzines e BD
17.00 horas - Círculo de Artesanos
Obradoiro 'Contar a través da cor. Na procura da paleta ideal' por Blanca Millán
18.00 horas - Círculo de Artesanos