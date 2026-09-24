Presentación del libro 'Un rumor en la nieve' 

Club Náutico Archivo El Ideal Gallego

Este viernes 25, a las 19.00 horas, en el pañol del Edificio Social del Real Club Náutico se presenta el libro 'Un rumor en la nieve' de Miguel Castro Pereiro.

María Dolores López-Menéndez y Juana Ferreiro López-Rioboo serán las encargadas de presentar la obra publicada por la editorial Namil.

'Un rumor en la nieve' supone el regreso a la novela histórica del ferrolano Miguel Castro Pereiro. Ambientada en la Revolución Rusa, esta historia llena de aventuras y ficción, es la tercera obra del escritor que agotó su primera remesa en pocos días.