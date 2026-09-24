Una imagen del Festigual de 2025 Archivo El Ideal Gallego

A Coruña acogerá del 4 al 19 de noviembre la décima edición del festival de cultura accesible Festigual, con propuestas en 29 espacios de la ciudad entre los que se incluyen los centros cívicos, el mercado de Monte Alto, las bibliotecas y el teatro Colón, entre otros.

La programación reunirá música, teatro, danza, humor, cine y artes visuales, junto con actividades participativas, experiencias inmersivas, propuestas formativas y espacios de encuentro y reflexión.

Entre los temas abordados estarán la salud mental y el bienestar emocional, la soledad de las personas mayores, la discapacidad y el acceso al arte.

Miércoles 4 de noviembre

Para dar comienzo al festival se presentará en la categoría artes visuales 'Un museo en movemento', una experiencia para acercar la colección del Museo de Belas Artes da Coruña a las personas que tienen dificultades para desplazarse hasta sus instalaciones.

Además, entre las 11.00 y las 12.00 horas se realizará una gira por el centro cívico San Diego, y a las 18.00 horas, un recorrido por la biblioteca del Fórum Metropolitano.

Asimismo, en la categoría teatro infantil, Fran Rei presenta 'Hamelín', con entrada libre.

La programación completa puede revisarse en la página web festigual.gal