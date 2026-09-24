'Detectives de ficción-Detectives reales' | Encuentro abierto del Club Literario de Intriga y Crimen 

Fachada Sporting Club Casino Cedida

Este viernes 2, entre las 18.00 y las 21.00 horas, en el Sporting Club Casino se realizará un encuentro abierto del Club Literario de Intriga y Crimen.

La cita, que reunirá a catorce profesionales de la judicatura, la abogacía, la investigación privada, la pericia informática, la psiquiatría, las ciencias sociales, la literatura y el cine, pretende analizar un mismo problema desde dos territorios que se observan constantemente: la realidad y la ficción.

Bajo el lema 'Detectives de ficción · Detectives reales', el encuentro recorrerá el camino que va del indicio a la prueba, de la conducta a su interpretación y del caso real a la novela y a la pantalla.

El acto será presentado por Pablo Portabales Barros, periodista de Radio Voz y La Voz de Galicia, que moderará las Mesas 1 y 3. Mientras que Nina Vélez-Troya moderará la Mesa 2 y participará como ponente en la tercera.

La incorporación de Fernando Alañón Olmedo refuerza especialmente la primera mesa. El magistrado forma parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, aportando una mirada judicial de especial relevancia sobre la valoración de los hechos y la prueba.

La verdad se busca y se prueba

La primera conversación abordará cómo se transforma una sospecha en un hecho verificable y, finalmente, en una prueba capaz de sostenerse jurídicamente. Investigación privada, estrategia penal, inteligencia artificial, evidencia digital y valoración judicial se encontrarán en una misma mesa.

Eva Añón Bouzas. Abogada penalista y directora de Añón Abogados.

Fernando Alañón Olmedo. Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Óscar Magni Giráldez. Detective privado, perito judicial y director de Magnisecurity.

Ilmo. Sr. D. Augusto José Pérez-Cepeda Vila. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña.

Jorge Pina Gregorio. Perito Informático Judicial y especialista en Evidencia Digital y Prueba Informática.

La mente, el cuerpo y la huella

La segunda mesa se centrará en la conducta humana, la mente, la credibilidad, el contexto social y cultural y los límites de la interpretación profesional. La incorporación de Salvador Gamero aporta la mirada del detective privado a una conversación en la que confluyen Derecho, psiquiatría, sociología y pericia.

María Alejandra Méndez Cristaudo. Abogada ejerciente y especialista en delitos internacionales.

Salvador Gamero Casado. Detective privado y co-fundador del Círculo de Detectives.

Áurea L. Lamela. Psiquiatra y escritora.

Carmen Lamela Viera. Doctora en Sociología, antropóloga y profesora de la Universidade da Coruña.

Esther Gómez Sánchez. Detective privada y perito.

Del caso real a la novela y la pantalla

La última mesa analizará cómo una investigación, un caso real o una experiencia profesional se convierten en materia narrativa. Documentación, personajes, verosimilitud, responsabilidad ética y adaptación audiovisual marcarán una conversación en la que la realidad y la ficción se enfrentarán sin confundirse.

Nina Vélez-Troya. Periodista, escritora, fundadora y presidenta del Club Literario de Intriga y Crimen.

Daniel Gonzálves Más —Danigmas—. Detective privado, escritor, guionista, director y creador audiovisual.

Nieves Abarca. Escritora y periodista.

Jorge Saavedra Mancebo. Director de cine.

El encuentro se realizará en el salón de la primera planta del Sporting Club Casino y la entrada es libre hasta llenar el aforo.