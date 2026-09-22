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Agenda

Presentación del libro 'Comadrejas' de Alejandro Pedregosa 

Casa Museo Casares Quiroga @ConcellodaCoruña
Casa Museo Casares Quiroga 
@ConcellodaCoruña

Este miércoles 23, a las 19.00 horas, en la Biblioteca de la Casa Museo Casares Quiroga se realizará un encuentro con el escritor Alejandro Pedregosa quien presentará su libro 'Comadrejas'

'Comadrejas' es una novela ambientada en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen, escrita para recuperar la memoria de los que sobrevivieron a aquella barbarie a pesar de llevar un triángulo rosa en el pecho.

Cartel presentación libro Alejandro Pedragosa
Cartel presentación libro Alejandro Pedragosa
Cedida

Publicada por el sello Cuatro lunas, de KALANDRAKA, en el encuentro organizado por la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica (ARMH), participan también David Lozano, investigador de la ARMH da Coruña y Xosé Ballesteros, director de Cuatro lunas.

Fecha Iniciomiércoles, 23 de septiembre de 2026 19:00

LugarBiblioteca de la Casa Museo Casares Quiroga

Dirección Rúa Panaderas, 12, 15001 A Coruña, España

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