Mofa y Befa representan 'Os dous de sempre'

Actuación de Mofa y Befa ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El auditorio del edificio de Servicios Múltiples de O Burgo acogerá el próximo viernes, día 25, a las 20.30 horas, el espectáculo 'Mofa e Befa: Os dous de sempre', de Producións Teatrais Excéntricas.

La pieza, dirigida por Quico Cadaval, es una adaptación de la reconocida novela de Castelao. Sobre el escenario estarán “os dous de sempre”, Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, es decir, Mofa e Befa, que contarán con la compañía de Josito Porto.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 99 minutos y está recomendado para público a partir de 15 años. La entrada es gratuita, aunque es necesario reservar previamente en el teléfono 981 665 597 o en el propio edificio de Servicios Múltiples, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

La obra forma parte de la programación cultural que el Ayuntamiento de Culleredo desarrolla gracias a la colaboración de la Diputación, a través de la Rede Cultural.