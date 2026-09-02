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Agenda

A velada de Londres | A visión de Manuel Lourenzo sobre o universo de Drácula

A velada de Londres
A velada de Londres
Cedida

A nova estrea de ButacaZero nace como fonda homenaxe a Manuel Lourenzo, finado o pasado ano. Mestre e mentor de Xavier Castiñeira (e de tantas outras persoas que conforman o teatro galego profesional na actualidade), a súa palabra, a súa mirada e o seu compromiso coa escena seguen vivos en cada unha das nosas creacións e continúan así iluminando o camiño de novas xeracións.

A velada de Londres mergúllanos na súa visión sobre o universo de Drácula, unha das súas obsesións creativas. Nela imaxina unha escena tras o primeiro capítulo da novela de Bram Stocker, cando Jonathan Harker coñece o conde en Transilvania. No retorno a Londres xunto á súa muller Mina, Jonathn revive obsesivamente aquela experiencia, e a súa relación esborrállase entre o desexo, o medo e a fascinación.

A presenza en escena de Esperanza Mara, chelista e soprano, farán que o público poida disfrutar dunha velada teatral, pero tamén musical.

A representación completarase cunha pequena exposición dedicada á vida, obra e legado de Manuel Lourenzo. Un convite a descubrir e celebrar a memoria dun creador que deixou unha pegada imborrable no teatro galego.

Fecha Inicioviernes, 4 de septiembre de 2026 20:30

LugarTeatro Rosalía de Castro

Dirección R. Riego de Agua, 37A, 15001 A Coruña, España

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