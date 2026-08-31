Presentación del kit y libro de magia de Joshua Kenneth

Kenneth Magic

Este martes 1 de septiembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Sporting Club Casino de la Coruña, Kenneth Magic y Librerías Arena presentan el kit y libro de magia de Joshua Kenneth.

Manuel Santiago Arenas Roca, editor, librero y gestor cultural, será el encargado de la presentación junto con Eloy Fernández Mateos, ilusionista, músico y director del Museo de Magia de Galicia.

La entrada es libre hasta completar el aforo y pueden reservarse ejemplares por el teléfono 981.22.24.42