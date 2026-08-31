Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Presentación del kit y libro de magia de Joshua Kenneth

Kenneth Magic
Kenneth Magic

Este martes 1 de septiembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Sporting Club Casino de la Coruña, Kenneth Magic y Librerías Arena presentan el kit y libro de magia de Joshua Kenneth

Manuel Santiago Arenas Roca, editor, librero y gestor cultural, será el encargado de la presentación junto con Eloy Fernández Mateos, ilusionista, músico y director del Museo de Magia de Galicia

La entrada es libre hasta completar el aforo y pueden reservarse ejemplares por el teléfono 981.22.24.42

Fecha Iniciomartes, 1 de septiembre de 2026 19:30

LugarSporting Club Casino

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación