Agenda
Fiestas de María Pita | Los 40 Summer Live
El concierto de Los 40 Summer Live es la cita destacada para este martes 4 de agosto en las Fiestas de María Pita.
Feria del Libro
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas
Mostrart
Jardines de Méndez Núñez
De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas
- Visita guiada a la Casa Museo María Pita
19.00 horas | Entrada libre hasta completar aforo
- Noites de María Pita
Noites de María Pita
22.00 horas | Concierto Los 40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nay, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas