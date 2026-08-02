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Agenda

Fiestas de María Pita | Los 40 Summer Live

Los 40 Summer Live
Los 40 Summer Live

El concierto de Los 40 Summer Live es la cita destacada para este martes 4 de agosto en las Fiestas de María Pita. 

Feria del Libro

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas

Mostrart

Jardines de Méndez Núñez

De 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00 horas

  • Visita guiada a la Casa Museo María Pita

19.00 horas | Entrada libre hasta completar aforo

  • Noites de María Pita

Noites de María Pita

22.00 horas | Concierto Los 40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nay, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

Más información

Fecha Iniciomartes, 4 de agosto de 2026 22:00

LugarPlaza de María Pita

Dirección Pr. de María Pita, A Coruña, 15001 A Coruña, España

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