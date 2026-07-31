Estefanía Padullés, con su primera novela Cedida

Este lunes 03, en los Jardines de Méndez Núñez, en el entorno de la Feria del Libro, Celeste Bena de Rette firmará su obra 'El Retiro' en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel a las 19.30 horas y a las 20.30 Francisco Martín Ossorio firmará el libro 'A Coruña 1936: el año que nació el silencio' en la caseta de la librería Arenas.

Mientras que la carpa de actividades recibe a las 17.30 a Estefanía Padullés con la presentación y actividades en torno a 'Cambia o mundo… cambias ti'. A las 19.00 Manuel Fernández Blanco presenta 'O amor, o odio e a ignorancia' y a las 20:00, habrá un Bingo literario con Lucía Aldao.

La feria estará abierta en un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30.Consulta la programación completa en este enlace.

Noites de María Pita

Este lunes 3, a las 22.00 horas en la plaza de María Pita se realizará el concierto de la agrupación de cumbia creada en Buenos Aires, La Delio Valdéz , en el marco del ciclo Noites de María Pita.

Puedes ver todos los conciertos del ciclo en este enlace.

Mostrart

También en los jardines de Méndez Núñez sigue la feria de artesanía Mostrart, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00.

En una de las ferias de artesanía más importante de la comunidad gallega habrá artesanos de textiles, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, madera y joyería, entre otros. Todos los viernes tendrán visitas guiadas, así como distintas actividades a lo largo de la semana, tales como demostraciones en vivo y talleres gratuitos.