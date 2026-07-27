Casetas de la Feria del Libro de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Este sábado 01 de agosto, a las 11.00 horas, comienza la Feria del libro en los jardines de Méndez Núñez, con diversas actividades que se extenderán hasta el lunes 10 de agosto. El horario de apertura al público será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas.

La inauguración será a las 12.30 con el pregón a cargo da ilustradora Bea Lema. A las 17.30 habrá un obradoiro de Pokemon para los más pequeños y, a partir de las 19.00 horas se presentará 'Cunetas' de Luís Pimentel y 'La fosa abierta' de Briguitte Vasallo.

El domingo comienzan las actividades a las 12.30 en la carpa con cuentos, poemas e imágenes de las Mariñas Ártabras con Estíbaliz Espinosa, Olivia Rodríguez y Javier Gómez-Montero. A las 5.30 horas, Pablísimo representa 'Contiario', en el teatro para familias. También se presenta, entre otras obras, 'A muller de mentira' de Iria Collazo.

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