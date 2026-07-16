Gala TrezeLuzes Pablo Araujo

La Finca Montesqueiro volverá a iluminarse con la celebración de la VIII edición de la gala TrezeLuzes el próximo 17 de septiembre. El evento solidario es una cita anual consolidada que une compromiso social y colaboración empresarial para impulsar proyectos que generan impacto real en Galicia.

Los fondos recaudados en la VIII edición de TrezeLuzes se destinarán íntegramente a ocho proyectos sociales gallegos, que multiplicarán el impacto solidario de esta edición. Las entidades beneficiarias son Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, Asociación Española Contra el Cáncer A Coruña, ASANOG, Proxecto Home Galicia e IGAXES.

El apoyo a estas entidades permitirá contribuir a programas orientados a proteger y acompañar a la infancia y adolescencia, reforzar la salud mental, impulsar medidas de inclusión y apoyo familiar, y favorecer la educación y la inserción sociolaboral. “TrezeLuzes nació con la vocación de sumar voluntades y convertir una noche muy especial en oportunidades para quienes más lo necesitan”, señala Lorena Otero, directora de la Fundación TrezeLuzes.

La VIII edición de esta gala solidaria, que ya tiene sus entradas disponibles en la web www.trezeluzes.es, cuenta con el respaldo de empresas que se suman a Disashop y apadrinan la gala, entre las que figuran Grupo Nortempo, Viña Nora, Asteriscos Patrimonial, Amazon, Congalsa, Hatta Energy y Ackstorm.