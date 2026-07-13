Encuentro con Lúa Gándara: 'Á luz de Lúa'

Fundación Luis Seoane Cedida

Este martes 14 de julio, a partir de las 19.00 horas, en la sede de la Fundación Luis Seoane, se celebra un Encuentro Ladies, Wine & Design con la artista Lúa Gándara, bajo el título 'Á luz de Lúa'. Charla y creación de obra colectiva. Solicita tu invitación.

'Á luz de Lúa' es una charla y creación de obra colectiva, en una tarde de conversa y buena compañía alrededor del trabajo de Lúa Gándara, una artista multidisciplinar que acercará a los participantes a su mirada y su proceso creativo, para entre todos hacer una obra colectiva.

Señora de Bien (Treixadura, D.O. Ribeiro), de la mano de Pazo Casanova, acompañará la actividad como vino de la temporada.

Cartel 'Á luz de Lúa' Cedida

Es necesario inscribirse para solicitar acceso al evento en este enlace y se invita a los participantes a llevar un cuaderno blanco o de dibujo. La plaza será confirmada por correo electrónico.

LWD A Coruña es un proyecto sin ánimo de lucro de la Asociación de Mulleres Innovadoras de Galicia (Amiga) que desde 2018 crea espacios de encuentro alrededor de la creatividad, el diseño y la cultura, con una mirada feminista e inclusiva.