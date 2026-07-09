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Agenda

Dépor Locura en el Fórum Metropolitano

Depor Locura con Juan Carlos Valerón
Dépor Locura con Juan Carlos Valerón
Cedida

Este viernes 10 de julio, a las 20.30 horas en el auditorio del Fórum Metropolitano se presenta Dépor Locura, el primer y único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol, realizado por el cómico Roi da Costa

Juan Carlos Valerón será el invitado del Dépor Locura de este novedoso formato que mezcla humor, emoción y sentimiento deportivista para celebrar una historia que sigue uniendo generaciones.  

Además, el formato combina elementos audiovisuales, recuerdos y la participación del público, así que no es solo sentarse a escuchar: hay espacio para que la gente se sume al repaso.

Las entradas están a la venta, a partir de 16 euros, en las taquillas del Fórum Metropolitano, la plaza de Ourense y Ataquilla.com

Cartel promocional de Dépor Locura
Cartel promocional de Dépor Locura
Cedida

Fecha Inicioviernes, 10 de julio de 2026 20:30

LugarFórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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