Dépor Locura en el Fórum Metropolitano

Dépor Locura con Juan Carlos Valerón Cedida

Este viernes 10 de julio, a las 20.30 horas en el auditorio del Fórum Metropolitano se presenta Dépor Locura, el primer y único show temático en España dedicado a un equipo de fútbol, realizado por el cómico Roi da Costa.

Juan Carlos Valerón será el invitado del Dépor Locura de este novedoso formato que mezcla humor, emoción y sentimiento deportivista para celebrar una historia que sigue uniendo generaciones.

Además, el formato combina elementos audiovisuales, recuerdos y la participación del público, así que no es solo sentarse a escuchar: hay espacio para que la gente se sume al repaso.

Las entradas están a la venta, a partir de 16 euros, en las taquillas del Fórum Metropolitano, la plaza de Ourense y Ataquilla.com

Cartel promocional de Dépor Locura Cedida