Presentación del nuevo poemario de Francisco X. Fernández Naval 

Amigos dos Museos de Galicia, Portas Ártabras Cedida

Este jueves 18 de junio, a partir de las 20.00 horas, el escritor Francisco X. Fernández Naval, presenta su nuevo poemario 'Val tan doce y sombrío', publicado en la colección Tambo de Kalandraka.

El espacio Portas Ártabras acogerá este encuentro con el autor, para desgranar el proceso creativo de esta obra, una hermosa y sentido homenaje a su madre, que padeció la enfermedad de Alzheimer. Fernández Naval conversará con la poeta Eva Veiga.