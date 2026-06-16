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Agenda

Presentación del nuevo poemario de Francisco X. Fernández Naval 

Amigos dos Museos de Galicia, Portas Ártabras
Amigos dos Museos de Galicia, Portas Ártabras
Cedida

Este jueves 18 de junio, a partir de las 20.00 horas, el escritor Francisco X. Fernández Naval, presenta su nuevo poemario 'Val tan doce y sombrío', publicado en la colección Tambo de Kalandraka.  

El espacio Portas Ártabras acogerá este encuentro con el autor, para desgranar el proceso creativo de esta obra, una hermosa y sentido homenaje a su madre, que padeció la enfermedad de Alzheimer. Fernández Naval conversará con la poeta Eva Veiga.

Fecha Iniciojueves, 18 de junio de 2026 20:00

LugarPortas Ártabras

Dirección Rúa Sinagoga, 22, 15001 A Coruña, España

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