Presentación de 'Silencio Acústico' en el Círculo de Artesanos
Este miércoles 17 de junio, a las 20.00 horas, en el Círculo de Artesanos de A Coruña, se presenta 'Silencio Acústico. Cartafol II: Rincóns da Cidade Vella', una obra que reúne los poemas de Olga Patiño y las acuarelas de Pedro Bueno, acompañadas por las palabras preliminares de César Antonio Molina.
Esta nueva presentación constituye un homenaje a la memoria, a la belleza y a la identidad de la Ciudad Vieja coruñesa, estableciendo un diálogo entre palabra e imagen a través de una propuesta artística de honda sensibilidad.
En el acto participarán también Carlos Pereira, historiador y artista plástico, así como los músicos Xosé Taboada, Javier Carballo, Antonio Yáñez y Luis Peiteado, que acercarán una dimensión sonora a la presentación. La coordinación audiovisual correrá al frente de Carlos Lorenzo.
La iniciativa continúa el camino iniciado por 'Silencio Acústico', un proyecto que reivindica el valor del patrimonio urbano y emocional de A Coruña a través de la creación artística.
La entrada será libre hasta completar la capacidad del recinto.