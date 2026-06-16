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Presentación de 'Silencio Acústico' en el Círculo de Artesanos 

Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña
Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña
Ceddia

Este miércoles 17 de junio, a las 20.00 horas, en el Círculo de Artesanos de A Coruña, se presenta 'Silencio Acústico. Cartafol II: Rincóns da Cidade Vella', una obra que reúne los poemas de Olga Patiño y las acuarelas de Pedro Bueno, acompañadas por las palabras preliminares de César Antonio Molina

Esta nueva presentación constituye un homenaje a la memoria, a la belleza y a la identidad de la Ciudad Vieja coruñesa, estableciendo un diálogo entre palabra e imagen a través de una propuesta artística de honda sensibilidad. 

En el acto participarán también Carlos Pereira, historiador y artista plástico, así como los músicos Xosé Taboada, Javier Carballo, Antonio Yáñez y Luis Peiteado, que acercarán una dimensión sonora a la presentación. La coordinación audiovisual correrá al frente de Carlos Lorenzo.

Cartel de presentación 'Silencio acústico'
Cartel de presentación de 'Silencio acústico'
Cedida

La iniciativa continúa el camino iniciado por 'Silencio Acústico', un proyecto que reivindica el valor del patrimonio urbano y emocional de A Coruña a través de la creación artística.  

La entrada será libre hasta completar la capacidad del recinto. 

Fecha Iniciomiércoles, 17 de junio de 2026 20:00

LugarCírculo de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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