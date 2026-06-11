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Agenda

Gala solidaria 'Viaxe cara a vida' en el Ágora 

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La finalidad del evento es dar acceso a tratamientos médicos a menores de países africanos
Fundación Tierra de Hombres 

El sábado 13 de junio, a partir de las 18.30 horas, se realizará en el Centro Ágora la Gala solidaria 'Viaxe cara a vida', a beneficio de la fundación Tierra de hombres.

La finalidad del evento es dar acceso a tratamiento médico en España a menores de países africanos sin recursos ni medios sanitarios, gracias a una red solidaria de familias, voluntariado, hospitales e instituciones.

Gala solidaria fundación Tierra de Hombres
Gala solidaria fundación Tierra de Hombres
Cedida

Las entradas están a la venta en Ataquilla, desde 10,80 euros. Todos los asistentes, sin importar su edad, deben contar con su propia entrada para acceder al recinto. 

Fecha Iniciosábado, 13 de junio de 2026 18:30

LugarCentro Ágora

Dirección Av. Gramela, 17, 15010 La Coruña, España

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