Gala solidaria 'Viaxe cara a vida' en el Ágora 

La finalidad del evento es dar acceso a tratamientos médicos a menores de países africanos Fundación Tierra de Hombres

El sábado 13 de junio, a partir de las 18.30 horas, se realizará en el Centro Ágora la Gala solidaria 'Viaxe cara a vida', a beneficio de la fundación Tierra de hombres.

La finalidad del evento es dar acceso a tratamiento médico en España a menores de países africanos sin recursos ni medios sanitarios, gracias a una red solidaria de familias, voluntariado, hospitales e instituciones.

Gala solidaria fundación Tierra de Hombres Cedida

Las entradas están a la venta en Ataquilla, desde 10,80 euros. Todos los asistentes, sin importar su edad, deben contar con su propia entrada para acceder al recinto.