Presentación de "As humidades" de Alba Tomé en la librería Lume

Librerí­a Lume Archivo El Ideal Gallego

El martes 16 de junio, a las 19.00 horas, en la librería Lume de A Coruña, la escritora Alba Tomé presenta su libro ‘As humidades’. En el acto acompaña a la autora el escritor y periodista Pablo J. Rañales.

Esta novela, finalista del premio Illa Nova de Narrativa de 2025, es un relato poderoso que nos recuerda que detrás de las puertas de una familia aparentemente común se puede esconder una violencia invisible y una fuerza inesperada dispuesta a romper el silencio.

Publicada por Editorial Galaxia, esta es la primera novela de la vilagarciana Alba Tomé y está ambientada en Vilagarcía de Arousa.