Mercado das Nubes en SanAgustín

Mercado das Nubes de San Agustín Patricia G. Fraga

El Mercado das Nubes celebra su edición de verano del viernes 12 al domingo 14 de junio en el mercado de San Agustín de A Coruña. La cita reunirá a un total de sesenta marcas y volverá a convertir este espacio en un punto de encuentro para descubrir talento local, proyectos emergentes, artesanía, diseño, gastronomía y actividades para todos los públicos.

Durante todo el fin de semana, el mercado contará con una amplia programación centrada en la creatividad, el producto de proximidad y el ocio familiar. Las personas asistentes podrán recorrer los puestos de marcas locales, artistas, artesanos y productores, además de disfrutar de música en directo, talleres infantiles y una zona solidaria con entidades sociales de la ciudad. La gastronomía también tendrá un papel destacado con las Tapas de Mercado, una propuesta en colaboración con Estrella Galicia y Coruña Cocina en la que dos chefs de la ciudad reinterpretarán productos frescos y de temporada.