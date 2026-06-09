Mercado das Nubes en SanAgustín
El Mercado das Nubes celebra su edición de verano del viernes 12 al domingo 14 de junio en el mercado de San Agustín de A Coruña. La cita reunirá a un total de sesenta marcas y volverá a convertir este espacio en un punto de encuentro para descubrir talento local, proyectos emergentes, artesanía, diseño, gastronomía y actividades para todos los públicos.
Durante todo el fin de semana, el mercado contará con una amplia programación centrada en la creatividad, el producto de proximidad y el ocio familiar. Las personas asistentes podrán recorrer los puestos de marcas locales, artistas, artesanos y productores, además de disfrutar de música en directo, talleres infantiles y una zona solidaria con entidades sociales de la ciudad. La gastronomía también tendrá un papel destacado con las Tapas de Mercado, una propuesta en colaboración con Estrella Galicia y Coruña Cocina en la que dos chefs de la ciudad reinterpretarán productos frescos y de temporada.