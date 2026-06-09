Agrupación Cultural Alexandre Bóveda El Ideal Gallego

El próximo miércoles 10 de junio, a las 19.30 horas, en el marco del ciclo de encuentros 'Pensando o Futuro', ciclo de pensamiento crítico de la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, se impartirá la conferencia 'A inestabilidade dos monumentos a Curros Enríquez na Coruña e Vigo: desarrollismo urbano, ideoloxía e memoria cultural'.

Cartel Alexandre Bóveda Cedida

La filóloga Helena Miguélez Caballeira será la relatora del evento. Catedrática Emérita de Bangor University, experta en Estudios Gallegos e integrante del Consello de Redacción do Instituo Clara Corbelhe de Estudos Críticos Galegos.

En su intervención reflexionará sobre el lugar que ocupa la simbología y la historiografía propia de Galicia en el espacio público de las ciudades, usando como ejemplo los monumentos a Curros Enríquez de A Coruña y Vigo.

Es necesario inscribirse para asistir en este enlace.