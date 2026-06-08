Presentación del libro 'Hipnose encarnada' de Ramiro Torres 

Edificio del Fórum Metropolitano en A Coruña Patricia G. Fraga

El lunes 15 de junio, a las 19.00 horas, en la biblioteca Fórum Metropolitano, se realizará un coloquio-presentación del poemario 'Hipnose Encarnada' de Ramiro Torres, publicado por Espiral Maior.

La actividad está organizada por la Asociación Vecinal Oza, A Gaiteira y Os Castros. Acceso libre hasta completar el aforo.

Cartel de presentación del libro de Ramiro Torres Cedida

En 2012 vio la luz su primer libro individual, 'Esplendor Arcano', publicado en el marco del Grupo Surrealista Galego, colectivo con el que el autor mantuvo una estrecha vinculación.