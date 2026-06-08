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Agenda

Presentación del libro 'Hipnose encarnada' de Ramiro Torres 

Fórum Metropolitano
Edificio del Fórum Metropolitano en A Coruña 
Patricia G. Fraga

El lunes 15 de junio, a las 19.00 horas, en la biblioteca Fórum Metropolitano, se realizará un coloquio-presentación del poemario 'Hipnose Encarnadade Ramiro Torres, publicado por Espiral Maior.

La actividad está organizada por la Asociación Vecinal Oza, A Gaiteira y Os Castros. Acceso libre hasta completar el aforo. 

Cartel de presentación del libro de Ramiro Torres
Cartel de presentación del libro de Ramiro Torres
Cedida

En 2012 vio la luz su primer libro individual, 'Esplendor Arcano', publicado en el marco del Grupo Surrealista Galego, colectivo con el que el autor mantuvo una estrecha vinculación.

Fecha Iniciolunes, 15 de junio de 2026 19:00

LugarBiblioteca Fórum Metropolitano

Dirección Rúa Río de Monelos, 1, 15006 A Coruña, España

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