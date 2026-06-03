Presentación del libro 'La ira de los mansos' en la librería Lume 

Una imagen del evento de inauguración de la librería Lume Archivo El Ideal Gallego

El miércoles 17 de junio, a las 19.00 horas, en la librería Lume, el escritor Manuel Esteban presenta su libro 'La ira de los mansos'. Le acompañará el también escritor, Óscar Reboiras.

'La ira de los mansos', ganadora del premio Xerais, es un thriller que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del noir gallego y que llega ahora a los lectores en castellano.

Esteban, una de las voces más potentes del género, es médico, docente, padre de un hijo con síndrome de Down y exvicepresidente de Down Vigo. Escribió esta novela con la intención de hablar sobre discapacidad intelectual desde dentro, utilizando la literatura como vehículo para plantear preguntas incómodas sobre justicia, prejuicios y el valor que damos a determinadas vidas.