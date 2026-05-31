Encuentro con Fernando Aramburu en la UNED

Sede de la UNED de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

El martes 2 de junio, a las 18.30 horas, en el Salón de actos de la UNED de A Coruña, tendrá lugar una nueva sesión de la actividad XXI Encontros con escritores/as, organizada por el Centro de Formación del profesorado de A Coruña, con el escritor Fernando Aramburu quien hablará de su libro más reciente 'Maite' (Editorial Tusquets, 2026). La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel encuentro con Fernando Aramburu Cedida

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) es autor de múltiples libros, entre los que podemos mencionar: 'Hombre caído' (2025), 'Utilidad de las desgracias' (2020), 'Los vencejos' (2021), 'Hijos de la fábula' (2023), 'El niño' (2024) y 'Maite' (2026).