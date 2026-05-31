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Agenda

Encuentro con Fernando Aramburu en la UNED

Sede de la UNED de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego 

El martes 2 de junio, a las 18.30 horas, en el Salón de actos de la UNED de A Coruña, tendrá lugar una nueva sesión de la actividad XXI Encontros con escritores/as, organizada por el Centro de Formación del profesorado de A Coruña, con el escritor Fernando Aramburu quien hablará de su libro más reciente 'Maite' (Editorial Tusquets, 2026). La entrada es libre hasta completar el aforo.

Cartel encuentro con Fernando Aramburu
Cartel encuentro con Fernando Aramburu
Cedida

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) es autor de múltiples libros, entre los que podemos mencionar: 'Hombre caído' (2025), 'Utilidad de las desgracias' (2020), 'Los vencejos' (2021), 'Hijos de la fábula' (2023), 'El niño' (2024) y 'Maite' (2026).

Fecha Iniciomartes, 2 de junio de 2026 18:30

LugarSalón de actos de la UNED

Dirección Rúa Educación, 3, 15011 A Coruña, España

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