Nueva edición de 'Estudios Abiertos' en A Coruña 

Una jornada anterior de 'Estudios Abiertos'

La jornada de puertas abiertas Estudios Abiertos, organizada por el Ayuntamiento de A Coruña, se celebrará este año los días 6 y 7 de junio, para mostrar la labor de 55 espacios artísticos.

Las jornadas tendrán lugar el sábado 6 y el domingo 7 de junio, y los horarios irán desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, en función del espacio.

Participarán profesionales de diferentes disciplinas artísticas: escultura, pintura, fotografía, ilustración, dibujo, cerámica o arte multidisciplinar.

El acceso para la ciudadanía será gratuito y los estudios contarán con programación propia durante ambas jornadas, que incluirá la participación de artistas invitados y otras sorpresas.