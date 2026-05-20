Presentación del nuevo libro del guía e historiador Suso Martínez 

Suso Martínez posa con su libro anterior el 'Día del libro' Cedida

Este martes 26 de mayo, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Autoridad Portuaria, se presentará el libro 'De inscricións e constatacións astronómicas xunto á Torre de Hércules' del guía e historiador Suso Martínez.

Durante la presentación de este trabajo documental que desarrolló a lo largo de cuatro años, el autor estará acompañado por el arqueólogo Marco Rivas y por el presidente del organismo público, Martín Fernández Prado.

La nueva obra del historiador y guía de las visitas guiadas históricas del Puerto de la Coruña, recoge una serie de constataciones y de observaciones sobre la alineación de la salida del sol en los solsticios de invierno y de verano relacionadas con dos inscripciones que ya estaban localizadas pero que ahora quedan documentadas al este del promontorio de la Torre de Hércules. Según explica Martínez, “una de ellas permitiría una lectura en alfabeto no latino y la otra, que sería de un período muy posterior, podría ser de una divinidad galaica-romana, que es 'REVE'”.

El autor propone “muchos interrogantes que tienen que ver con inscripciones y alineamientos solares que se producen en un espacio ubicado a los pies de la Torre que nos llevan a presentar públicamente la hipótesis de la existencia de un espacio singular y simbólico que ya fue considerado hace años como espacio sacral prerromano”.

El año pasado, Martínez presentó su primera novela 'El rey de los Jíbaros' con Editorial Publicaciones, sobre la historia de un gallego, Manuel Martínez, que emigró a Cuba en el siglo XIX e inició una revolución.