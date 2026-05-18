Presentación del libro 'La venganza del Apóstol' de Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián Archivo El Ideal Gallego

Este martes 19 de mayo, a las 20.00 horas, se presenta el libro 'La venganza del apóstol' de Isabel San Sebastián, en la sala cultural del Sporting Club Casino de A Coruña.

El acto está organizado por el Centro Asturiano de La Coruña, presidido por José Manuel Rodríguez González. Además intervendrá en el acto de presentación, Francisco Vázquez Vázquez, exalcalde de A Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede.

'La venganza del apóstol' narra la victoria cristiana en las Navas de Tolosa y el rescate de las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela.