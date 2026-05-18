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Agenda

Presentación del libro 'La venganza del Apóstol' de Isabel San Sebastián

Isabel San Sebastián
Archivo El Ideal Gallego 

Este martes 19 de mayo, a las 20.00 horas, se presenta el libro 'La venganza del apóstol' de Isabel San Sebastián, en la sala cultural del Sporting Club Casino de A Coruña. 

El acto está organizado por el Centro Asturiano de La Coruña, presidido por José Manuel Rodríguez González. Además intervendrá en el acto de presentación, Francisco Vázquez Vázquez, exalcalde de A Coruña y exembajador de España ante la Santa Sede.

'La venganza del apóstol' narra la victoria cristiana en las Navas de Tolosa y el rescate de las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela

Fecha Iniciomartes, 19 de mayo de 2026 20:00

LugarSporting Club Casino Rúa Real, 83, 15003 A Coruña

Dirección Rúa Real, 83, 15003 A Coruña

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