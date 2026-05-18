Presentación del libro 'La odiocracia. Al fondo a la derecha'

La periodista y escritora argentna, Luciana Peker Cedida

La periodista y escritora argentina, Luciana Peker, referente internacional en temáticas de género, presentará su último libro, 'La odiocracia. Al fondo a la derecha', este jueves 21 de mayo a las 19.30, en la librería Galgo Azul, Av. Gramela 16.

La autora conversará con Mariana Rodrigo, miembro del equipo de comunicación de Ecos do Sur, desde donde se organiza la actividad. Luego, firmará ejemplares.

Cartel La Odiocracia Cedida

La presentación del libro se enmarca en el Taller 'Narrativas del goce migrante. Comunicar con acento', que dictará la autora dentro del Laboratorio de Narrativa y Memoria Migrante de Ecos do Sur, una actividad creativa en la que las historias migratorias son rescatadas, valoradas y celebradas.

El objetivo de este Laboratorio es impulsar la participación de los colectivos vulnerables en los debates públicos. Como principal producto, se está creando el Archivo de la Memoria Migrante, un innovador repositorio que recoge historias en formato texto, audio o audiovisual, y que en el futuro será puesto a disposición de la ciudadanía como de una nueva narrativa sobre la sociedad gallega del siglo XXI, alternativa a los discursos de odio.