Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Día Internacional dos Museos 2026

Castillo de San Antón
O castelo de San Antón tamén terá actividades especiais o sábado 23

Concello da Coruña súmase á celebración do Día Internacional dos Museos 2026, promovido polo Consello Internacional de Museos (ICOM), cunha programación especial que se desenvolverá o sábado 23 de maio nos museos municipais, museos científicos, casas museo e salas nunicipais de exposicións.  

Kiosco Alfonso

Presentarase a exposición 'Trazos', de David Pintor. Ás 12.00 horas terá lugar o obradoiro infantil e familiar 'Repintamos ao Pintor!', unha proposta dirixida a público a partir de cinco anos. Ás 18.00 horas celebrarase unha visita comentada á exposición, favorecendo a achega colectiva á obra artística e o diálogo arredor dos procesos creativos vinculados á ilustración contemporánea.

Palacio Municipal

A exposición 'RESIS 2026: TO HO BOC GE a/v', de Juan Lesta e Marco Maril, acollerá ás 22.00 horas unha sesión performativa audiovisual en directo na que os artistas combinarán son, imaxe e acción en tempo real para construír unha experiencia inmersiva e efémera. A actividade estará precedida dunha charla introdutoria e dun encontro aberto co público, convertendo a visita nun espazo de reflexión compartida arredor da creación contemporánea

Casa Museo Casares Quiroga 

Ampliará o seu horario de apertura, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas, e ofrecerá ás 12.00 horas unha visita guiada aberta a todos os públicos, ademais dun concerto acústico de Silvia Penide ás 19.00 horas. A artista coruñesa, cunha ampla traxectoria musical e literaria, desenvolverá unha proposta íntima e próxima, moi vinculada á emoción e ao compromiso social.

Casa Museo María Pita

Desenvolveranse dúas sesións dun escape room dramatizado ás 12.00 e ás 18.00 horas, orientado a público familiar con menores de 12 anos. A propia María Pita interactuará coas persoas participantes nun percorrido lúdico-didáctico en formato “gamer”, no que os grupos deberán resolver un enigma vinculado á historia da cidade.

Casa Museo Picasso

Ampliará o seu horario de apertura e acollerá ás 11.00 e ás 18.00 horas a actividade teatral 'Vinte', da compañía Os Náufragos, unha proposta escénica con percorridos dramatizados polo espazo museístico para lembrar a vida do artista. Cada sesión contará con 30 prazas divididas en dous grupos

Casa das Ciencias

A visita ás salas de exposición será libre, mentres que para asistir ás sesións do Planetario será preciso retirar invitación previa na plataforma ticketing.coruna.gal.  

Domus

O acceso será libre sen reserva previa, aínda que o acceso ao espazo MiniDomus, destinado á primeira infancia, requirirá reserva anticipada.

Aquarium Finisterrae

Será imprescindible realizar reserva previa debido á elevada demanda prevista. Co obxectivo de facilitar a accesibilidade, as persoas maiores de 65 anos poderán acceder sen reserva, acompañadas doutra persoa se o precisan.

Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón 

Desenvolverá unha programación centrada na arqueoloxía, a creación artística, a memoria e a divulgación histórica. Todas as actividades serán gratuítas e requirirán inscrición previa a través do correo museo.arqueoloxico@coruna.gal ou do teléfono 981 189 850. O prazo de inscrición abrirase o mércores 13 de maio ás 10.00 horas.

Entre as actividades programadas destacan os obradoiros infantís 'A arte do repuxado', ás 11.45 horas, e 'Mans á obra! Creamos como na prehistoria', ás 17.00 horas, nos que a rapazada poderá achegarse ás técnicas artísticas da antigüidade e ás primeiras formas de representación humana a través de experiencias creativas e participativas.

A programación inclúe tamén unha actividade para público adulto: 'As Venus do paleolítico: beleza, misterio e significado', ás 19.00 horas, centrada nas primeiras manifestacións artísticas da humanidade desde unha perspectiva divulgativa e crítica. O museo ofrecerá ademais dúas visitas guiadas ao Castelo de San Antón e ás distintas seccións do Museo Arqueolóxico e Histórico, ás 12.00 e ás 21.00 horas, permitindo ao público coñecer tanto o edificio histórico como os fondos e coleccións do museo

Fecha Iniciosábado, 23 de mayo de 2026 10:00

LugarKiosco Alfonso, Palacio Municipal, Casa Museo Casares Quiroga

Dirección Av. Jardines de Méndez Núñez, 3, 15003 La Coruña, España

Mapa de ubicación