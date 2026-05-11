El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

Asamblea aberta na defensa dos murais de Urbano Lugrís

Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Local da rúa Olmos que alberga os murais de Urbano lugris
Patricia G. Fraga

No baixo do número 25 da rúa dos Olmos da Coruña atópase o único conxunto muralístico dos que pintou Urbano Lugrís que se conserva íntegro. Un espazo sen parangón para a historia da arte galega creado polas doce pinturas que Lugrís deixou na parede. Dende que, en 2021, pechou o local de hostalaría que se atopaba nese baixo, os frescos esmorecen por culpa da ruína do edificio, as inclemencias do tempo, a acción de pombas e ratas. Xa daquela, en xuño de 2021, In Nave Civitas e O Mural solicitaron formalmente a actuación dos responsables políticos para salvar este espazo necesario. 

O colectivo In Nave Civitas e a asociación cultural O Mural convocan a toda a cidadanía interesada e aos colectivos sociais a unha asemblea aberta na que decidir o seguinte paso para solicitar a actuación urxente de Xunta e Concello. Será o 14 de maio de 2026, ás 20.30 horas ao Circo de Artesáns. 

Fecha Iniciojueves, 14 de mayo de 2026 20:30

LugarCirco de Artesáns

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

