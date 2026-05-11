Asamblea aberta na defensa dos murais de Urbano Lugrís
No baixo do número 25 da rúa dos Olmos da Coruña atópase o único conxunto muralístico dos que pintou Urbano Lugrís que se conserva íntegro. Un espazo sen parangón para a historia da arte galega creado polas doce pinturas que Lugrís deixou na parede. Dende que, en 2021, pechou o local de hostalaría que se atopaba nese baixo, os frescos esmorecen por culpa da ruína do edificio, as inclemencias do tempo, a acción de pombas e ratas. Xa daquela, en xuño de 2021, In Nave Civitas e O Mural solicitaron formalmente a actuación dos responsables políticos para salvar este espazo necesario.
O colectivo In Nave Civitas e a asociación cultural O Mural convocan a toda a cidadanía interesada e aos colectivos sociais a unha asemblea aberta na que decidir o seguinte paso para solicitar a actuación urxente de Xunta e Concello. Será o 14 de maio de 2026, ás 20.30 horas ao Circo de Artesáns.