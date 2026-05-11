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Actuación del Mago Teto en O Burgo

Mago Teto
Mago Teto

El nuevo espectáculo del Mago Teto llega este viernes a Culleredo. El ilusionista presenta GaleRock’N’Magic, un show familiar que combina magia, música y humor en un recorrido por la historia del rock gallego.

La propuesta viaja desde los himnos del Xabarín Club, que marcaron a toda una generación, hasta los artistas que hoy vuelven a situar la música gallega en primer plano. El espectáculo repasa diferentes etapas, desde el rock gallego de los años 80 y 90, con bandas como Siniestro Total o Los Suaves, hasta la escena actual, pasando por movimientos como el bravú.

Sobre el escenario, el Mago Teto estará acompañado por los músicos Mr. Cool y Fer Risco. La función mezcla ilusionismo, humor y referencias musicales “nun espectáculo cheo de chiscadelas e abraios que dignifica e pon en valor a nosa historia musical”, tal y como recoge la sinopsis.

El espectáculo, con una duración de 70 minutos, tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 19:30 horas en el Auditorio del Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo. La entrada será gratuita y libre hasta completar el aforo. La actividad forma parte de la Rede Cultural de la Deputación da Coruña.

Fecha Inicioviernes, 15 de mayo de 2026 19:30

LugarAuditorio del Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo.

Dirección Rúa Ramón Cabanillas, 14, 15670 Culleredo, A Coruña

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