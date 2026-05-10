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Agenda

Presentación del libro 'Fado. Historia en cómic'

Manuel Rajal Fernández, durante la presentación de otro de sus libros
Archivo El Ideal Gallego 

El viernes 15 de mayo, a las 19.30 horas, en el Círculo de Artesanos de A Coruña, se presentará el libro 'Fado. Historia en Cómic', obra de Manuel Rajal Fernández.

La obra acerca al lector al universo del fado a través del lenguaje del cómic, combinando historia, música y arte en una propuesta original y muy cuidada.

Cartel de presentación del libro FADO
Cartel de presentación del libro FADO
Cedida

Manuel Rajal Fernández es docente, ilustrador, músico y grafólogo. Miembro de la Asociación de Artistas Plásticos (ARGA) y de la Unión Nacional de Escritores (UNEE).

En el evento acompañarán al autor: la escritora Ana Julia Martínez y el guitarrista Robert Pier. También habrá una actuación musical con el dúo fadista 'Dois Portos'.

Fecha Inicioviernes, 15 de mayo de 2026 19:30

LugarCírculo de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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